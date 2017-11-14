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14 ноября 2017
Наука и техника
Обнинский ФЭИ рассказал о своих новых разработках
Главной темой встречи стала абдоминальная рентгенология и радиология.
В работе Конгресса приняли участие отечественные и зарубежные ученые - ведущие специалисты в области лучевой диагностики.
Обнинский Физико-энергетический институт представил на выставке, проходившей в рамках Конгресса, специальные аппараты (генератор рения W-188/Re-188 и генератор технеция 99Мо/99mTc), применяемые для терапии онкологических заболеваний, новые технологии (офтальмоаппликаторы) для контактной лучевой терапии злокачественных новобразований органов зрения, а также микроисточники брахитерапии. Производство отечественных микроисточников, как считают ученые, позволит обеспечить российские клиники и существенно снизить стоимость проводимых операций.
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