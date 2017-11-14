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Мэр Обнинска последовал добрым рекомендациям губернатора

14 ноября 2017
Торговля


Мэр Обнинска последовал добрым рекомендациям губернатора

На днях на координационном совещании глава Калужского региона Анатолий АРТАМОНОВ выступил с инициативой перенять опыт некоторых регионов, в торговых точках которых появились так называемые «полки добра», где любой покупатель может оставить тот или иной товар для нуждающихся граждан.

Последние забирают продукцию абсолютно бесплатно.

Последовать такому примеру Анатолий Дмитриевич рекомендовал руководителям всех муниципалитетов Калужской области.

Что на сей счет думает мэр Обнинска Владислав ШАПША, журналисты портала Obninsk.Name поинтересовались лично у него.

- Это отличная инициатива, и я естественно ее поддерживаю. Вчера дал распоряжение руководителю Управления потребительского рынка о проведении соответствующих переговоров с местными «сетевиками». Эта работа уже ведется, - прокомментировал Владислав Валерьевич.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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