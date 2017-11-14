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14 ноября 2017
Торговля
Мэр Обнинска последовал добрым рекомендациям губернатора
Последние забирают продукцию абсолютно бесплатно.
Последовать такому примеру Анатолий Дмитриевич рекомендовал руководителям всех муниципалитетов Калужской области.
Что на сей счет думает мэр Обнинска Владислав ШАПША, журналисты портала Obninsk.Name поинтересовались лично у него.
- Это отличная инициатива, и я естественно ее поддерживаю. Вчера дал распоряжение руководителю Управления потребительского рынка о проведении соответствующих переговоров с местными «сетевиками». Эта работа уже ведется, - прокомментировал Владислав Валерьевич.
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