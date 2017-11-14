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14 ноября 2017
ЖКХ
Обнинские алкоголики оставили без воды весь дом
Большие проблемы своим соседям и работникам аварийно-диспетчерской службы доставили на днях обнинские маргиналы, проживающие в одном из двухэтажных домов по улице Комсомольской.
Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, жители второго этажа обратились в АДС с просьбой выяснить, почему у них нет воды. Дело в том, что в том доме установлены газовые колонки, потому что централизованное горячее водоснабжение там отсутствует. Так что жильцы остались вовсе без воды: ни горячей, ни холодной.
Приехавшие сантехники выявили, что кто-то попросту перекрыл водоснабжение на весь дом. Кто именно это сделал, стало понятно после того, как воду включили. В одной из квартир на первом этаже тут же случился потоп. Оказалось, что, будучи в нетрезвом состоянии эти жильцы случайно сломали унитаз. И из бачка ручьем полилась вода. Пьяные граждане ремонтом заниматься не стали, но сообразили, что воду можно перекрыть. Что они, собственно говоря, и сделали.
По словам представителей ЖКХ, в момент их приезда на место аварии виновники случившегося также были подшофе. Хозяйка квартиры едва сумела открыть мастерам дверь. Дама с трудом передвигалась «по стенке».
В итоге специалисты провели сварочные работы и перекрыли воду только в квартире алкоголиков. Всем остальным жильцам водоснабжение включили. Есть еще надежда, что как только любители спиртного протрезвеют, так сразу и займутся своим унитазом. Это уже дело хозяйское.
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