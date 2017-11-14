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14 ноября 2017
Медицина
Вакцинация в Обнинске практически завершена
На вчерашней планерке в городской администрации заместитель главного врача КБ№8 Эдуард ИВАНОВ доложил об успехах кампании по вакцинации населения против вируса гриппа.
В этом году охватить прививками врачам удалось 18,72% от всего населения наукограда, что, по мнению экспертов, достаточно для того, чтобы защитить город от гриппа.
И, как заметил главврач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ, вакцинация близка к своему завершению.
- Все 12 тысяч доз препарата, выделенных на Обнинск, мы использовали. В настоящий момент нами проводится вакцинация добровольцев, прививающихся за свой счет, - отметил Владимир Александрович.
К слову, об успешности кампании в этом году говорит не только количество горожан, сделавших прививок. На сегодняшний день в наукограде не было ни одного случая заболевания гриппом.
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