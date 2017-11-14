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14 ноября 2017
Благоустройство
В Обнинске взялись за ливневку
В Обнинске активизировались работы по ремонту ливневой канализации.
За прошедшую неделю силами МПКХ были выполнены работы по прочистке 60 погонных метров «ливневки» и 222 дождеприемных колодцев. Охвачен был главным образом проспект Маркса – в районе домов №№ 65, 67, 69 и 75. Также был отремонтирован колодец по улице Курчатова, 19а и прочищены 48 решеток.
До наступления морозов коммунальщики поставили себе еще целый перечень задач по данному направлению работ.
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