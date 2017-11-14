|
14 ноября 2017
Транспорт
В Балабанове возле железнодорожных касс может появиться шлагбаум
– Ситуация неприятная, потому что на лицо несостоятельность городской администрации и ГИБДД. Поэтому если там есть возможность физически ограничить доступ, то нужно это сделать, – говорит Илья Борисович. – Можно поставить там шлагбаум и дать ключ тем, кто имеет право туда заезжать. Или же можно поставить сферы на то место, куда он паркуется.
Впрочем, в балабановской администрации к идее со шлагбаумом отнеслись прохладно, поскольку это значительно затруднит движение людей.
Просмотров: 132
Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #шлагбаум, #маршрутка, #балабаново:
10 ноября 2017
Балабаново в этом году может остаться без новогодних елок?
Новый год уже не за горами, поэтому в Балабанове приступили к поиску организаций, специализирующихся
10 ноября 2017
Боровские полицейские отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня в России празднуется День сотрудника органов внутренних дел. Не могли обойти это событие и в
9 ноября 2017
Власти Балабанова бессильны против московской маршрутки?
Практически каждый день жители Балабанова могут наблюдать на железнодорожном вокзале возле касс маршрутку
9 ноября 2017
Балабановцы сочли новую детскую площадку небезопасной
Во вторник в соседнем с Обнинском Балабанове комиссия приняла последний объект, выполненный по программе
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного кафе «Башня», работа которого
7 ноября 2017
В Балабанове ребенок чуть не угодил в яму с электрокабелем
Вот уже два с половиной месяца директор балабановской управляющей компании «УК РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ
7 ноября 2017
В Балабанове завершили работы по федеральной программе
В соседнем с Обноском Балабанове сегодня были сданы работы по последнему объекту, который строится в
8 ноября 2017
Ремонт на водопроводе оставит Балабаново без воды
В соседнем с Обнинском Балабанове готовятся к обезвоживанию центральной части города. Предполагается,
3 ноября 2017
Уборка балабановских дорог в зимний период будет начинаться в три часа ночи
В Балабанове началась подготовка к благоустройству дорог и тротуаров в зимнее время. Как рассказал заместитель
3 ноября 2017
Балабановские чиновники собираются проверить состояние всех городских электроподстанций
Как рассказал заместитель руководителя администрации Балабанова Алексей СТЕПАНОВ, в ОАО «Калугаэнерго»
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
Самое читаемое
Экономика
2 ноября 2017
На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет
Происшествия
6 ноября 2017
Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Лента новостей
14 ноября 2017
Вакцинация в Обнинске практически завершена
На...
14 ноября 2017
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
Очередная...
13 ноября 2017
Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов
Начальник...
13 ноября 2017
Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев
С...
13 ноября 2017
В Обнинске подошел к концу месячник по благоустройству
На...
13 ноября 2017
В Боровск слетятся самые активные мамы
В...
13 ноября 2017
На улице Калужской обнаглевшие рекламщики перегородили тротуар
В...
13 ноября 2017
В Обнинске взорвали гранату и «обезвредили» сумку
Непростыми...
11 ноября 2017
Обнинские выпивохи превратили песочницу в свалку
Двор...
10 ноября 2017
В Калужской области компания «Нестле» запустила новые производственные линии
Накануне...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Обнинцы не торопятся парковаться на крыше
2
2
Мэр Обнинска последовал добрым рекомендациям губернатора
3
1
В Балабанове возле железнодорожных касс может появиться шлагбаум
4
1
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
1
В Калужской области компания «Нестле» запустила новые производственные линии
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
719
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.