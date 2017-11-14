В Балабанове начала пропадать вода с полок магазинов

Завтра в соседнем с Обнинском Балабанове ожидают отключение воды.ГП «Калугаоблводоканал» намерено заменить на водопроводе 150 метров прогнившей трубы. В результате этих ремонтных работ весь город, за исключением улиц Дзержинского и Ворошилова останется без водоснабжения. По этой же причине образовательные учреждения города 15 ноября будут работать в сокращенном режиме.Оповещение о предстоящем отключении администрация города распространила еще неделю назад, а сегодня на подъездах домов появились объявления. В них администрация еще раз обратилась к балабановцам с просьбой не сливать воду из батарей, чтобы не нарушить циркуляцию воды в системе отопления и не повлиять тем самым на работу котельных.Кроме этого жителей проинформировали об обеспечении их питьевой водой силами МЧС. Согласно обнародованному графику, машины спецслужбы будут по полдня дежурить во всех обезвоженных микрорайонах города. Однако, несмотря на такую подготовку, горожане не смогли не перестраховаться и с полок магазинов уже начала исчезать питьевая вода в больших бутылях.