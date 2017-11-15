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В наукограде стартовал месячник пожарной безопасности

15 ноября 2017
МЧС


В наукограде стартовал месячник пожарной безопасности

В период с 15-го ноября по 15-ое декабря сотрудниками обнинского Управления по делам ГО и ЧС будет проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику возгораний.

Подобные месячники устраиваются два раза в год в наиболее пожароопасные периоды и проводятся планово по всей стране.

В осенне-зимний период большинство возгораний происходит в жилом секторе, и почти всегда - по вине человека.

По словам руководителя управления по делам ГО и ЧС Сергея КРАСКО, главная цель месячника - напоминание населению правил противопожарной безопасности.

- Занимаемся этим мы давно, поэтому у нас есть четко отлаженные механизмы. Беседы будут проходить на предприятиях и в образовательных учреждениях. Главное, чтобы люди внимательнее относились к огню и электроприборам, так как в жилых домах причиной пожара часто становится перегруженная электросеть, - пояснил Сергей Петрович.

К слову, особое внимание пожарные уделят жителям частных домов, среди которых будут распространяться памятки по использованию и обслуживанию отопительных котлов и печей.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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