|
15 ноября 2017
МЧС
В наукограде стартовал месячник пожарной безопасности
В период с 15-го ноября по 15-ое декабря сотрудниками обнинского Управления по делам ГО и ЧС будет проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику возгораний.
Подобные месячники устраиваются два раза в год в наиболее пожароопасные периоды и проводятся планово по всей стране.
В осенне-зимний период большинство возгораний происходит в жилом секторе, и почти всегда - по вине человека.
По словам руководителя управления по делам ГО и ЧС Сергея КРАСКО, главная цель месячника - напоминание населению правил противопожарной безопасности.
- Занимаемся этим мы давно, поэтому у нас есть четко отлаженные механизмы. Беседы будут проходить на предприятиях и в образовательных учреждениях. Главное, чтобы люди внимательнее относились к огню и электроприборам, так как в жилых домах причиной пожара часто становится перегруженная электросеть, - пояснил Сергей Петрович.
К слову, особое внимание пожарные уделят жителям частных домов, среди которых будут распространяться памятки по использованию и обслуживанию отопительных котлов и печей.
Просмотров: 109
Последние новости из рубрики «МЧС» и по тэгам #Обнинск, #МЧС:
15 ноября 2017
Жители Обнинска избавились от подозрительного телевизора
Вчера жители Обнинска снова переполошили все силовые структуры города. И вновь спасатели, саперы и полицейские
14 ноября 2017
В Боровском районе произошел «дерзкий» поджог
Как рассказал начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, за последние дни на
15 ноября 2017
Обнинская школа-интернат получила комнату социальной адаптации
На прошлой неделе в обнинской школе-интернате «Надежда» была торжественно открыта комната социально-бытовой
8 ноября 2017
Жителя Обнинска спасли в последний момент
Сегодня в Обнинске сотрудники МЧС города спасли мужчину от смерти. Как рассказали в управлении ГО и ЧС
7 ноября 2017
Пропавший пенсионер сам вернулся домой
Вчера обнинские спасатели совместно с полицией разыскивали пропавшего 80-летнего пенсионера. Как рассказали
3 ноября 2017
В Обнинске стали чаще поджигать мусор
В последнее время обнинские спасатели отмечают, что в городе участились случаи возгорания мусора в мусоропроводах
3 ноября 2017
В ГУ МЧС России по Калужской области сменился руководитель
Вчера после восьми лет работы свой пост покинул начальник Главного управления МЧС России по Калужской
23 октября 2017
Жительницу Обнинска пришлось вызволять из её собственного туалета
Беспокойными выдались минувшие выходные дни для обнинских спасателей. В субботу на улице Курчатова из
24 октября 2017
В Боровском районе неблагополучные семьи проверят на пожарную безопасность
Тема пожарной безопасности с наступлением отопительного сезона стала особенно актуальной. В связи с этим,
17 октября 2017
Обнинские спасатели несколько часов искали мину в Гурьяновском лесу
На днях на пульт обнинских спасателей поступило необычное сообщение. Позвонил неизвестный и рассказал,
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
Самое читаемое
Экономика
2 ноября 2017
На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет
Благоустройство
9 ноября 2017
Балабановцы сочли новую детскую площадку небезопасной
Лента новостей
15 ноября 2017
В Балабанове
В...
15 ноября 2017
В Обнинске с трудом восстанавливают сбитые дорожные знаки
Проверку...
15 ноября 2017
Обнинские коммунальщики украсят город к новому году
Сотрудники...
15 ноября 2017
В Боровске
В...
15 ноября 2017
Балабановские дзюдоисты отправятся на международные соревнования
В...
15 ноября 2017
В Обнинске субботники закончились, а грязь осталась
В...
14 ноября 2017
Вакцинация в Обнинске практически завершена
На...
14 ноября 2017
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
Очередная...
13 ноября 2017
Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов
Начальник...
13 ноября 2017
Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев
С...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинцы не торопятся парковаться на крыше
2
2
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
3
2
Мэр Обнинска последовал добрым рекомендациям губернатора
4
1
В Балабанове хирурга вынудили уволиться за отказ принять пациента вне очереди!
5
1
В Балабанове возле железнодорожных касс может появиться шлагбаум
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.