|
15 ноября 2017
Криминал
В Обнинске продавец обворовал свой магазин
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, такой необычный случай произошел в минувшие выходные в одном из магазинов наукограда.
Ночью в помещении сработала сигнализация, на вызов которой прибыли сотрудники охранявшего объект ЧОП, однако следов взлома на месте обнаружено не было. Только разбитое окно, через дыру в котором протиснуться внутрь было невозможно.
Утром же в полицию поступил звонок от хозяина магазина, обнаружившего пропажу денег, хранившихся в деревянном ящике на подоконнике. Прибывшая на место преступления следственная группа, после проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий, получила основания считать виновной одного из продавцов магазина.
Как оказалось, накануне вечером женщина, жительница Белоусово 1996 года рождения, забрала деньги из ящика, а ночью, чтобы отвлечь от себя подозрения, устроила «диверсию», разбив в магазине окно.
В настоящий момент воровка находится под следствием, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по факту кражи, наказание за которую может достигнуть пяти лет лишения свободы.
Просмотров: 239
Последние новости из рубрики «Криминал»:
14 ноября 2017
Чтобы не стать порнозвездой, жителю Обнинска пришлось раскошелиться
В обнинскую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился местный житель. Мужчина рассказал,
13 ноября 2017
Обнинский поджигатель мусора пошел ва-банк?
Журналисты нашего портала неоднократно писали о том, что в Обнинске участились случаи поджога мусора.
14 ноября 2017
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
Очередная надпись, повествующая о том, где можно купить наркотические вещества, появилась на стене дома
10 ноября 2017
Бойфренд украл у жительницы Обнинска телефон
А начиналась история красиво, доказывая, что любви все возрасты покорны. Во всяком случае именно так
9 ноября 2017
Обнинские полицейские задержали наглого грабителя
Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Обнинску, преступление произошло в августе текущего года.
8 ноября 2017
Мигрант, убивший в Обнинске двух женщин, проведет за решеткой 17 лет!
Страшный случай произошел в первом наукограде летом прошлого года. Гражданин Узбекистана пришел в одно
5 ноября 2017
Женщина отдала незнакомцам 250 тысяч рублей, чтобы спасти сына
Очередной жертвой мошенничества в первом наукограде стала местная жительница 1935 года рождения. Бабушку
6 ноября 2017
Приезжая лишилась в Обнинске 56 тысяч рублей
Мест, где обнинцы и гости города могут провести свой досуг, у нас предостаточно. Однако именно в раздевалках
3 ноября 2017
Жительница Обнинска купила несуществующее платье за пять тысяч рублей
На удочку обманщиков попалась 17-летняя жительница первого наукограда, которая, увидев на известном интернет-сайте
3 ноября 2017
В Обнинске сотрудник полиции пожалел избившего его хулигана
На этой неделе Обнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
Самое читаемое
Экономика
2 ноября 2017
На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет
Благоустройство
9 ноября 2017
Балабановцы сочли новую детскую площадку небезопасной
Лента новостей
15 ноября 2017
В Балабанове
В...
15 ноября 2017
В Обнинске с трудом восстанавливают сбитые дорожные знаки
Проверку...
15 ноября 2017
Обнинские коммунальщики украсят город к новому году
Сотрудники...
15 ноября 2017
В Боровске
В...
15 ноября 2017
Балабановские дзюдоисты отправятся на международные соревнования
В...
15 ноября 2017
В Обнинске субботники закончились, а грязь осталась
В...
15 ноября 2017
Обнинская школа-интернат получила комнату социальной адаптации
На...
14 ноября 2017
Вакцинация в Обнинске практически завершена
На...
13 ноября 2017
Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов
Начальник...
13 ноября 2017
Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев
С...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинцы не торопятся парковаться на крыше
2
2
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
3
2
Мэр Обнинска последовал добрым рекомендациям губернатора
4
1
В Балабанове хирурга вынудили уволиться за отказ принять пациента вне очереди!
5
1
В Балабанове возле железнодорожных касс может появиться шлагбаум
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.