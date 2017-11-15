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В Обнинске продавец обворовал свой магазин

15 ноября 2017
Криминал


В Обнинске продавец обворовал свой магазин

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, такой необычный случай произошел в минувшие выходные в одном из магазинов наукограда.

Ночью в помещении сработала сигнализация, на вызов которой прибыли сотрудники охранявшего объект ЧОП, однако следов взлома на месте обнаружено не было. Только разбитое окно, через дыру в котором протиснуться внутрь было невозможно.

Утром же в полицию поступил звонок от хозяина магазина, обнаружившего пропажу денег, хранившихся в деревянном ящике на подоконнике. Прибывшая на место преступления следственная группа, после проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий, получила основания считать виновной одного из продавцов магазина.

Как оказалось, накануне вечером женщина, жительница Белоусово 1996 года рождения, забрала деньги из ящика, а ночью, чтобы отвлечь от себя подозрения, устроила «диверсию», разбив в магазине окно.

В настоящий момент воровка находится под следствием, в отношении неё было возбуждено уголовное дело по факту кражи, наказание за которую может достигнуть пяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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