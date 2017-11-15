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Балабановские дзюдоисты отправятся на международные соревнования

15 ноября 2017
Спорт


Балабановские дзюдоисты отправятся на международные соревнования

В администрации Балабанова наградили отличившихся юных дзюдоистов.

Благодарственные письма получили два ребенка, завоевавших первое и второе место на первенстве Калужской области. Также был отмечен и вклад в этот успех их тренера Ивана ШМЕЛЕВА.

Получая почетную грамоту, Иван Николаевич решил воспользоваться случаем и попросил поддержки руководства города для поездки его подопечных на международные соревнования в Москве, которые организует известный в прошлом спортсмен Дмитрий НОСОВ.

– Там стартовый взнос по тысяче рублей. Дороговато конечно, но я команду из 12 человек соберу, – заявил тренер.

Чиновники пообещали найти не только 12 тысяч рублей, но и необходимый для поездки транспорт. Соревнования состоятся 17 декабря.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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