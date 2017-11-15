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Жители Обнинска избавились от подозрительного телевизора

15 ноября 2017
МЧС


Жители Обнинска избавились от подозрительного телевизора

Вчера жители Обнинска снова переполошили все силовые структуры города.

И вновь спасатели, саперы и полицейские вынуждены были проводить проверку на предмет взрывоопасного предмета. Только в этот раз возле подъезда жилого дома стояла уже не очередная сумка, а…почти новый телевизор.

Все случилось на проспекте Маркса, 34. Как рассказали в восьмом отряде ФПС по Калужской области, позже выяснилось, что хозяева бытовой техники купили новый телевизор, а свой старый таким образом решили отдать всем желающим. Мало ли, кому он нужен. Такой вот акт доброй воли. Однако бдительные соседи в это не поверили и насторожились. Кто-то высказал предположение, что террористы таким способом закладывают взрывчатку.

В итоге решено было вызвать на место специалистов и те быстро пришли к выводу, что телевизор безопасен. Тем не менее, брать его себе жильцы отказались. Отнесли на помойку.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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