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15 ноября 2017
МЧС
Жители Обнинска избавились от подозрительного телевизора
Вчера жители Обнинска снова переполошили все силовые структуры города.
И вновь спасатели, саперы и полицейские вынуждены были проводить проверку на предмет взрывоопасного предмета. Только в этот раз возле подъезда жилого дома стояла уже не очередная сумка, а…почти новый телевизор.
Все случилось на проспекте Маркса, 34. Как рассказали в восьмом отряде ФПС по Калужской области, позже выяснилось, что хозяева бытовой техники купили новый телевизор, а свой старый таким образом решили отдать всем желающим. Мало ли, кому он нужен. Такой вот акт доброй воли. Однако бдительные соседи в это не поверили и насторожились. Кто-то высказал предположение, что террористы таким способом закладывают взрывчатку.
В итоге решено было вызвать на место специалистов и те быстро пришли к выводу, что телевизор безопасен. Тем не менее, брать его себе жильцы отказались. Отнесли на помойку.
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