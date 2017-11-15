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15 ноября 2017
Происшествия
Люди выбегали из горящей бани в чем придется
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе случился пожар.
В одном из СНТ сгорела баня. Причем возгорание произошло как раз в тот самый момент, когда там парились хозяева. Выскочить на улицу они успели невредимыми, но само строение сильно пострадало от огня. Деревянная отделка в парилке уничтожена, поврежден потолок.
Спасатели обнинской пожарной охраны установили причину случившегося. Все произошло из-за неправильной эксплуатации печного оборудования. Ущерб составил 250 тысяч рублей.
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