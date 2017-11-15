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15 ноября 2017
Благоустройство
В Боровске продолжают ремонт дорог
В Боровске так и поступили.
В результате пешеходные дороги к Ноосферной школе и Свято-Пафнутьеву Боровскому монастырю были отсыпаны щебнем. Теперь местным жителям стало намного комфортнее передвигаться внутри этого удаленного микрорайона.
Также ремонт затронул и улицу Ленина, где помимо отсыпки дороги щебнем, появились новые столбы уличного освещения.
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