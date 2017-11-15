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В Боровске продолжают ремонт дорог

15 ноября 2017
Благоустройство


В Боровске продолжают ремонт дорог

В соседнем с Обнинском Боровском районе на прошлой неделе глава исполнительно-распорядительной власти Илья ВЕСЕЛОВ дал указание своим коллегам использовать теплую погоду, как шанс продолжить ремонтные работы в муниципалитетах.

В Боровске так и поступили.

В результате пешеходные дороги к Ноосферной школе и Свято-Пафнутьеву Боровскому монастырю были отсыпаны щебнем. Теперь местным жителям стало намного комфортнее передвигаться внутри этого удаленного микрорайона.

Также ремонт затронул и улицу Ленина, где помимо отсыпки дороги щебнем, появились новые столбы уличного освещения.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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