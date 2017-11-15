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Обнинские коммунальщики украсят город к новому году

15 ноября 2017
ЖКХ


Обнинские коммунальщики украсят город к новому году

Сотрудники обнинского МПКХ помимо своей основной деятельности – уборки территорий, занимаются еще и массой других полезных дел.

Так, например, недавно силами коммунальщиков на днях были установлены новые лавочки на улицах Лейпунского и Жолио-Кюри и удалены несколько граффити на улице Курчатова.

Кроме того, сотрудники МПКХ на днях демонтировали старую детскую площадку по улице Гагарина, 51.

А совсем скоро, силами коммунальщиков Обнинск засияет разными огнями, так как именно им предстоит украсить город к новогодним праздникам.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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