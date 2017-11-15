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15 ноября 2017
Дороги
В Обнинске с трудом восстанавливают сбитые дорожные знаки
Председатель ведомства Геннадий АРТЕМЬЕВ на прошедшем сегодня бюджетном комитете рассказал, что существенных нарушений аудиторы не обнаружили. Многие замечания или сразу были устранены, или находятся в процессе устранения.
- Одно из замечаний, что по факту выполняется даже больше, чем заложено в программе, – заметил Геннадий Юрьевич.
Причем нередко коммунальщикам приходится лавировать между нормами федерального законодательства. Например, сбитый дорожный знак по требованию ГИБДД должен быть восстановлен в течение нескольких дней, а по 44 Федеральному закону, все закупки должны пройти процедуру торгов.
В свою очередь депутат Михаил ЖУРАВЛЕВ поинтересовался у главного хозяйственника города Вячеслава ЛЕЖНИНА, выложены ли в общественном доступе схемы расположения дорожных знаков в городе? Ведь не секрет, что споры по этому поводу не редко возникают у автовладельцев.
- Эта схема называется «Организация дорожного движения города Обнинска», она находится на сайте администрации города, и на сайте ГИБДД такая схема тоже есть, - резюмировал Вячеслав Вячеславович.
С замечаниями аудиторов дорожные службы согласились и назвали их справедливыми, а проверяющие пообещали через год еще раз проинспектировать дороги, чтобы убедиться в их безопасности.
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