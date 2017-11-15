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15 ноября 2017
Благоустройство
Калужская область заняла второе место в «Комфортном рейтинге»
Вместе с главой региона Анатолием АРТАМОНОВЫМ он проверил реализацию приоритетных проектов по развитию городской среды.
Напомним, на реализацию данной программы регион получил 262 миллиона федеральных рублей, ещё около 284 миллионов было выделено из областного кошелька и муниципальных бюджетов.
По данным Законодательного Собрания Калужской области, на текущий год в список объектов, подлежащих благоустройству, вошли 357 дворовых территорий и 41 общественное пространство.
И надо сказать, что согласно рейтингу, который был озвучен Михаилом Менем, Калужская область вошла в тройку лидеров по реализации программы «Городская среда», заняв второе место после республики Татарстан.
Одним из критериев оценки было количество завершенных работ по благоустройству. И, как считает мэр первого наукограда Владислав Шапша, Обнинск также сыграл свою роль.
- Безусловно, программа «Городская среда» была успешно реализована во многих муниципалитетах нашего региона, в том числе и в Обнинске: у нас все было отработано довольно оперативно и качественно, - прокомментировал сити-менеджер.
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