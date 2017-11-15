Обнинск
Новости
В Балабанове нарядят елки подешевле

15 ноября 2017
Благоустройство


В Балабанове нарядят елки подешевле

В соседнем с Обнинском Балабанове около месяца назад был дан приказ готовиться к Новому году, поскольку к 1 декабря в этом городе уже должны стоять елки в микрорайонах.

Однако найти подрядную организацию, готовую взять на себя монтаж и демонтаж искусственных украшений зимнего праздника, сразу не удалось. Тем не менее, вторая попытка оказалась более удачной для города, поскольку если изначально на сумму 400 тыс. рублей подрядчики вообще не откликнулись, то сейчас заключить договор получилось на 290 тыс. рублей.

Директору управляющей компании «РЭУ-1», которая обслуживает микрорайон ул. Дзержинского, дали в этом ключе поручение. В частности Руслану Жадькову приказали назначить сотрудника, который будет следить за целостностью установленной там елки и, в особенности, за ее новой гирляндой. А также директор УК должен передать местным жителям, что если они еще раз испортят уличное украшение, то больше не получат такого внимания со стороны муниципалитета.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 35

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Балабаново, #благоустройство, #Новый год:


15 ноября 2017

Калужская область заняла второе место в «Комфортном рейтинге»
Сегодня Калужскую область с рабочим визитом посетил министр строительства РФ Михаил МЕНЬ. Вместе с главой...
14 ноября 2017

В Балабанове возле железнодорожных касс может появиться шлагбаум
Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ попросил подчиненных разобраться в ситуация с московской маршруткой,...
14 ноября 2017

В Обнинске взялись за ливневку
В Обнинске активизировались работы по ремонту ливневой канализации. За прошедшую неделю силами МПКХ были...
14 ноября 2017

В Балабанове начала пропадать вода с полок магазинов
Завтра в соседнем с Обнинском Балабанове ожидают отключение воды. ГП «Калугаоблводоканал»...
15 ноября 2017

В Обнинске субботники закончились, а грязь осталась
В начале недели чиновники мэрии бодро рапортовали о том, что целый месяц всевозможные службы приводили...
15 ноября 2017

Балабановские дзюдоисты отправятся на международные соревнования
В администрации Балабанова наградили отличившихся юных дзюдоистов. Благодарственные письма получили два...
15 ноября 2017

В Боровске продолжают ремонт дорог
В соседнем с Обнинском Боровском районе на прошлой неделе глава исполнительно-распорядительной власти...
13 ноября 2017

Каток в городском парке станет лучше, а горка шире
Об этом журналистам новостного портала Оbninsk.Name рассказала директор МАУ «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА.
12 ноября 2017

Обницны своими силами установили во дворе песочницу
Вчера жители домов № 48 и50 по проспекту Маркса, несмотря на непогоду, организовали субботник. Повод...
13 ноября 2017

В Обнинске подошел к концу месячник по благоустройству
На минувших выходных завершился месячник по уборке города, в котором приняли участие практически все...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.