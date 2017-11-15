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Обнинские депутаты, скучая, заслушали бюджет

15 ноября 2017
Экономика


Обнинские депутаты, скучая, заслушали бюджет

На прошедшем сегодня заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Горсобрания избранники народа заслушали доклады об исполнении бюджета за девять месяцев текущего года и предлагаемые администрацией изменения в главный финансовый документ.

По традиции подробный отчет парламентариям представила начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА.

Так, по словам Людмилы Иннокентьевны, многие показатели по доходам превзошли прогнозы финансистов и превысили показатели прошлого года. Однако некоторые излишки появились из-за промахов ведомств.

- По налогу на имущество исполнение составило 73% к годовому плану, и 110% к уровню 2016 года, но здесь, наверное, свою роль сыграло, что в прошлом году как-то очень плохо поступали документы на уплату налогов, и население оплачивало их в этом году, поэтому у нас такие высокие оказались проценты, - предположила Коновалова.

В свою очередь парламентарии, задав всего лишь один вопрос, единогласно утвердили все представленные мэрией отчеты.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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