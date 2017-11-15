|
15 ноября 2017
Экономика
Обнинские депутаты, скучая, заслушали бюджет
По традиции подробный отчет парламентариям представила начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА.
Так, по словам Людмилы Иннокентьевны, многие показатели по доходам превзошли прогнозы финансистов и превысили показатели прошлого года. Однако некоторые излишки появились из-за промахов ведомств.
- По налогу на имущество исполнение составило 73% к годовому плану, и 110% к уровню 2016 года, но здесь, наверное, свою роль сыграло, что в прошлом году как-то очень плохо поступали документы на уплату налогов, и население оплачивало их в этом году, поэтому у нас такие высокие оказались проценты, - предположила Коновалова.
В свою очередь парламентарии, задав всего лишь один вопрос, единогласно утвердили все представленные мэрией отчеты.
Просмотров: 34
Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #бюджет, #комитет, #депутаты:
14 ноября 2017
Новый депутат обошелся Обнинску в полмиллиона рублей
На предстоящем заседании бюджетного комитета, которое состоится завтра, избранники народа рассмотрят
15 ноября 2017
В Обнинске с трудом восстанавливают сбитые дорожные знаки
Проверку эффективного использования бюджетных средств по линии безопасности дорожного движения провела
10 ноября 2017
В Калужской области компания «Нестле» запустила новые производственные линии
Накануне на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» в Калужской области состоялось торжественное открытие двух
7 ноября 2017
К концу ноября власти пообщаются с народом о деньгах
Как известно, ноябрь – время, когда обнинские власти строят планы на будущий год в части распределения
3 ноября 2017
Администрация Балабанова оставит себе только один магазин
Около месяца назад администрация соседнего с Обнинском Балабанова получила в собственность имущество
4 ноября 2017
Балабановский МУП «МЦОН» будет делиться доходами раз в квартал
В соседнем с Обнинском Балабанове произошла реорганизация муниципальных предприятий, в результате которой
2 ноября 2017
На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет
Сегодня в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской области и
1 ноября 2017
Обнинские деятели могут получить триста тысяч рублей от «Росатома»
Но только в том случае, если займут призовое место в открытом международном конкурсе инновационных проектов
2 ноября 2017
В Балабанове вырастет муниципальная аренда
В соседнем с Обнинском Балабанове работают над бюджетом 2018 года. Пока цифры в этом основополагающем
27 октября 2017
Ремонт гирлянд обойдется обнинскому бюджету почти в полтора миллиона рублей
Ближе к середине ноября в Обнинске начнутся работы по подготовке города к новогодним праздникам. Так,
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017
Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Происшествия
6 ноября 2017
Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Лента новостей
15 ноября 2017
В Балабанове
В...
15 ноября 2017
Обнинские коммунальщики украсят город к новому году
Сотрудники...
15 ноября 2017
В Боровске
В...
15 ноября 2017
Балабановские дзюдоисты отправятся на международные соревнования
В...
15 ноября 2017
В Обнинске субботники закончились, а грязь осталась
В...
15 ноября 2017
Обнинская школа-интернат получила комнату социальной адаптации
На...
14 ноября 2017
Вакцинация в Обнинске практически завершена
На...
14 ноября 2017
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
Очередная...
13 ноября 2017
Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов
Начальник...
13 ноября 2017
Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев
С...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинцы не торопятся парковаться на крыше
2
2
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
3
2
Мэр Обнинска последовал добрым рекомендациям губернатора
4
1
В Балабанове хирурга вынудили уволиться за отказ принять пациента вне очереди!
5
1
В Балабанове возле железнодорожных касс может появиться шлагбаум
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.