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Предпринимателей на Маркса могут оштрафовать

16 ноября 2017
Благоустройство


Предпринимателей на Маркса могут оштрафовать

Перед началом благоустройства «обнинского Арбата» представители администрации обратились к предпринимателям, чьи торговые точки расположены на этой улице, чтобы они привели здания в порядок.

Чиновники неоднократно замечали, что было бы уместно, чтобы работы, которые выполняет город и бизнес, совпали по срокам, тогда улица приняла бы законченный вид.

Однако услышать власти и привести фасады в порядок захотели не все. Так, например, предприниматели на Маркса, 46«А» обещали приступить к работам в ближайшее время, а ступеньки магазина «Россиянка» разбиты уже год.

В управлении потребительского рынка, транспорта и связи напоминают бизнесменам, что за нарушение правил благоустройства города, могут последовать штрафы. Видимо до тех пор пока некоторых не начнут наказывать рублем, ситуация не изменится.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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