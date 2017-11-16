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16 ноября 2017
Транспорт
Сроки сдачи железнодорожного моста в Балабанове вновь перенесли
По последней информации, озвученной заместителем главы администрации Балабанова Алексеем СТЕПАНОВЫМ, работы выполнены на 60-65% и сейчас подрядчик обещает их завершить до 30 ноября.
Однако после того, как обещанные сроки сдачи были несколько раз сорваны, в это верится с трудом. Напомним, что первоначально мост обещали сделать к первому, а затем к 20 ноября.
Тем не менее, в балабановской администрации привлекли общественных активистов, которые уже подготовили обращение в Государственную Думу. Чиновники надеются, что для решения этой проблемы подключится депутат Александр АВДЕЕВ.
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