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Сроки сдачи железнодорожного моста в Балабанове вновь перенесли

16 ноября 2017
Транспорт


Сроки сдачи железнодорожного моста в Балабанове вновь перенесли

«Воздушный» пешеходный переход на железнодорожном вокзале в Балабанове ремонтируют уже около двух месяцев, однако когда же он точно будет готов, похоже, точно сказать никто не может.

По последней информации, озвученной заместителем главы администрации Балабанова Алексеем СТЕПАНОВЫМ, работы выполнены на 60-65% и сейчас подрядчик обещает их завершить до 30 ноября.

Однако после того, как обещанные сроки сдачи были несколько раз сорваны, в это верится с трудом. Напомним, что первоначально мост обещали сделать к первому, а затем к 20 ноября.

Тем не менее, в балабановской администрации привлекли общественных активистов, которые уже подготовили обращение в Государственную Думу. Чиновники надеются, что для решения этой проблемы подключится депутат Александр АВДЕЕВ.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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