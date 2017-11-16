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16 ноября 2017
Дороги
Илья Веселов порекомендовал балабановской первой школе добавить полусферы
Как рассказал глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, недавно он побывал в балабановской школе №1 и обратил внимание на то, что установленные там три полусферы не мешают водителям парковаться прямо перед воротами учреждения.
– Люди там видимо особенно целеустремленные и проезжают прямо между этих полусфер и высаживают детей на пешеходном переходе. А это, кстати, нарушение правил дорожного движения. Так что надо туда еще положить пару штук, – отметил Илья Борисович.
Однако, как оказалось, директор школы Людмила КНЯЗЕВА сама попросила чиновников из администрации Балабанова не перекрывать полностью проезд, поскольку необходимо осуществлять подвозку продуктов. Однако такая аргументация не устроила главу района.
– Значит тогда жалобы на то, что там люди заезжают на пешеходный переход и высаживают детей прямо возле ворот школы, я больше не принимаю. Поэтому я все-таки поставил бы там полусферы, а продукты пусть сзади завозят. Либо тогда пусть не жалуются, – пояснил Илья Веселов.
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