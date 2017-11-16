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В Обнинск приедут легенды отечественного хоккея

16 ноября 2017
Спорт


В Обнинск приедут легенды отечественного хоккея

Уже 26 ноября в обнинском Дворце спорта «Олимп» состоится благотворительный матч между ветеранским хоккейным клубом «Обнинск» и командой «Звезды России», в состав которой вошли легендарные игроки РФ и СССР.

Спонсором данного мероприятия выступает компания «Обнинскоргсинтез». Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на развитие отделения детского хоккея в Обнинске.

К слову, сам матч начнется в 13:40, однако всем желающим предлагают подходить уже к 12 часам. В это время состоится автограф-сессия звезд советского хоккея, а после зрители смогут понаблюдать за разминками команд и торжественной частью с представлением игроков и приветственным словом от почетных гостей спортивного праздника.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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