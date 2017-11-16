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В Обнинске погреба приравняли к магазинам

16 ноября 2017
Экономика


В Обнинске погреба приравняли к магазинам

Этот вопрос активно обсуждался вчера на комитете по бюджету, финансам и налогам.

Так называемые овощехранилища при расчете коэффициента по оплате налога на имущество вошли в категорию «Прочие». В этот же раздел попали офисные здания, магазины – в общем, все объекты, используемые для коммерческих целей. Со своей стороны экономический комплекс администрации города предложил дать льготу владельцам овощехранилищ.

Усомнились в таком решение депутаты, аргументировав, что некоторые овощехранилища по площади превышают семьдесят квадратных метров, и скорее всего, используются не для хранения своего урожая.

В свою очередь возражения появились и у КСП. Ведь по закону, основанием для льготы может стать, например, то, что объект не используется для коммерческих целей, а в документе этого прописано не было. Хотя, скорее всего, проверить факт коммерческого использования не удастся.

В общем, экономическому комплексу еще раз придется поломать голову над тем, чтобы и мыши были целы, и коты сыты – как сделать так, чтобы люди не платили непомерные налоги, но и доходная часть бюджета не сильно пострадала.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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