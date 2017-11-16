За зимнюю уборку остановок и переходов город заплатит четыре миллиона рублей

Сегодня соответствующая информация появилась на сайте закупок.Заказчиком работ выступает МПКХ, которое уже не первый год отдает уборку остановочных павильонов, подходов к ним и пешеходных переходов на откуп частным компаниям. Заявленная сумма контракта составляет 4 миллиона 61 тысячу 528 рублей. Электронный аукцион состоится восьмого декабря, тогда и будет определен победитель.Еще порядка миллиона рублей из бюджета будет потрачено на приобретение светового обвеса для центральной елки. Заказчиком этого контракта также выступает МПКХ.Как следует из документа, новогоднюю красавицу украсят двадцать новых объемных звезд, появится новая макушка, гирлянда «Тающие сосульки» и гирлянда в виде нити.



Мы в соцсетях: Facebook Twitter Google+ ВКонтакте МойМир Одноклассники LiveJournal Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+ Учредитель - ООО "Мак-Медиа"

Главный редактор - Суханов А.Г.



Адрес редакции:

249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.

Телефоны:

(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).







При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.



При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».



Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией. Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.