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За зимнюю уборку остановок и переходов город заплатит четыре миллиона рублей

16 ноября 2017
Благоустройство


За зимнюю уборку остановок и переходов город заплатит четыре миллиона рублей

Сегодня соответствующая информация появилась на сайте закупок.

Заказчиком работ выступает МПКХ, которое уже не первый год отдает уборку остановочных павильонов, подходов к ним и пешеходных переходов на откуп частным компаниям. Заявленная сумма контракта составляет 4 миллиона 61 тысячу 528 рублей. Электронный аукцион состоится восьмого декабря, тогда и будет определен победитель.

Еще порядка миллиона рублей из бюджета будет потрачено на приобретение светового обвеса для центральной елки. Заказчиком этого контракта также выступает МПКХ.

Как следует из документа, новогоднюю красавицу украсят двадцать новых объемных звезд, появится новая макушка, гирлянда «Тающие сосульки» и гирлянда в виде нити.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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