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16 ноября 2017
Строительство
Корейским гостям понравилась инфраструктура Обнинска
В наукоград приехало руководство одной из самых успешных мировых строительных компаний «KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL», которая уже 10 лет успешно работает в Хабаровске. А теперь имеет планы и на наш регион.
Гостей тепло встретил глава администрации города Владислав ШАПША. Для них была проведена экскурсия по Обнинску. Затем они побывали в одном из строящихся жилых домов микрорайона «Заовражье» и в спорткомплексе «Олимп». И это неспроста, ведь в Калуге представители данной компании тоже собираются возводить спорткомплекс.
Наукоград корейцам очень понравился. Президент компании И Сынг Чан отметил, что у нас в городе прекрасное транспортное сообщение и удобная инфраструктура.
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