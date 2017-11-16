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Корейским гостям понравилась инфраструктура Обнинска

16 ноября 2017
Строительство


Корейским гостям понравилась инфраструктура Обнинска

Сегодня Обнинск посетила делегация из Южной Кореи, которую пригласил в наш регион во время своего недавнего визита в Сеул губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

В наукоград приехало руководство одной из самых успешных мировых строительных компаний «KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL», которая уже 10 лет успешно работает в Хабаровске. А теперь имеет планы и на наш регион.

Гостей тепло встретил глава администрации города Владислав ШАПША. Для них была проведена экскурсия по Обнинску. Затем они побывали в одном из строящихся жилых домов микрорайона «Заовражье» и в спорткомплексе «Олимп». И это неспроста, ведь в Калуге представители данной компании тоже собираются возводить спорткомплекс.

Наукоград корейцам очень понравился. Президент компании И Сынг Чан отметил, что у нас в городе прекрасное транспортное сообщение и удобная инфраструктура.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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