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В Боровске владельцам зданий напомнили об ответственности за свои крыши

16 ноября 2017
ЖКХ


В Боровске владельцам зданий напомнили об ответственности за свои крыши

Несмотря на то, что в этом году ноябрьская погода достаточно мягкая, в соседнем с Обнинском Боровске администрация города уже предупредила собственников зданий о необходимости заблаговременно быть готовыми к скорому похолоданию и осадкам.

В частности чиновники заявили о недопустимости образования на крышах и подоконниках строений снежных шапок, сосулек и наледей, которые могут стать причиной несчастных случаев. Поэтому все собственники коммерческих зданий, а также управляющие компании, обслуживающие жилфонд, обязаны своевременно проводить очистку опасных поверхностей.

В случае, когда оперативно принять меры своими силами не получится, администрация рекомендует устанавливать ограждения потенциально опасных территорий и обращаться за помощью.

Для глубины понимания ответственности, администрация напомнила о статьях 210 и 616 Гражданского Кодекса РФ, которые предписывают собственникам и арендаторам содержать свое имущество в надлежащем, в том числе безопасном, состоянии.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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