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Мужчина истек кровью на глазах у женщины и ребенка

16 ноября 2017
Криминал


Мужчина истек кровью на глазах у женщины и ребенка

В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в убийстве на бытовой почве.

По версии следствия, вечером 14 ноября на одной из улиц поселка Кудиново произошла бурная ссора двух знакомых. И в ходе скандала тот мужчина, что моложе, несколько раз ударил ножом своего 51-летнего приятеля. Истекая кровью, тот умер на месте. Врачам оставалось только констатировать смерть несчастного. Самое ужасное, что свидетелями произошедшего стали сожительница потерпевшего и несовершеннолетний ребенок.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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