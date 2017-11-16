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16 ноября 2017
Криминал
Мужчина истек кровью на глазах у женщины и ребенка
В соседнем с Обнинском Малоярославецком районе задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в убийстве на бытовой почве.
По версии следствия, вечером 14 ноября на одной из улиц поселка Кудиново произошла бурная ссора двух знакомых. И в ходе скандала тот мужчина, что моложе, несколько раз ударил ножом своего 51-летнего приятеля. Истекая кровью, тот умер на месте. Врачам оставалось только констатировать смерть несчастного. Самое ужасное, что свидетелями произошедшего стали сожительница потерпевшего и несовершеннолетний ребенок.
В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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