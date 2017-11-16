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16 ноября 2017
Благоустройство
Жители Обнинска продемонстрировали удивительную сплоченность
Речь идет об общности мнений в вопросах выбора территории, которую надлежит реконструировать в следующем году.
Как известно, две недели назад на сайте администрации было запущено голосование, где каждый неравнодушный обнинец смог отдать свой голос за выбранный им участок.
Напомним, что не обошлось голосование и без скандалов. Так, жители наукограда возмущались некорректной работой системы, которая подсчитывала голоса только по ей одной известному принципу. Отметим, что все неполадки были в кратчайшие сроки устранены.
И вот уже завтра наступит последний день голосования, однако уже сейчас можно сделать вывод, что уверенно лидирует улица Лейпунского, которая на момент подготовки материала собрала 1339 голосов, что составляет 73,13 процента от общего числа проголосовавших. На втором месте – территория возле Дома ученых, которая набрала всего 293 голоса (16%).
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