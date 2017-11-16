Обнинцы поблагодарили коммунальщиков за пандус и попросили заняться ступеньками

Недавно у магазина «Дикси», расположенного по улице Гагарина был установлен долгожданный пандус.Отметим, что просили о нем местные жители очень давно и по большей части безуспешно. Но, к счастью, теперь мамочкам с колясками и прохожим с тележками стало гораздо удобнее спускаться со ступенек.- Так хорошо, что тут пандус установили, - говорит работница киоска «Союзпечать» Светлана. – Раньше люди тут чуть ли не падали, когда спускались, а сейчас удобно стало. Вот было бы еще здорово, если бы и ступеньки отремонтировали.Кстати сказать, ступеньки действительно нуждаются в ремонте, так как сейчас они больше представляют собой развалины, спускаться по которым просто опасно.