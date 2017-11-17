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В Обнинск приехали Петр и Феврония

17 ноября 2017
Благоустройство


В Обнинск приехали Петр и Феврония

В минувшие выходные в областном центре был установлен памятник Ивану Третьему.

Споры об уместности этой скульптуры не утихают до сих пор. Аналогичные дебаты несколько месяцев назад велись и в Обнинске, когда горожане узнали, что в первом наукограде планируют установить скульптуру Петра и Февронии. Напомним, что типовые памятники этим святым установлены во многих городах России, поэтому обнинцы прохладно отнеслись к возможному появлению еще одного клона в нашем городе.

Такой подарок первому наукограду сделал концерн «Росэнергоатом, и сегодня утром скульптурная группа приехала в Обнинск. Сейчас на улице Энгельса, сотрудники МПКХ ведут работы по установке скульптуры. Напомним, основание под этот памятник было сделано заранее, местом дислокации Петра и Февронии стал газон, разделяющий, библиотеку и храм.

По словам заместителя начальника МПКХ Дмитрия ФЕДОРОВА, работы по установке скульптурной группы будут выполнены за сегодняшний день. Официальное же открытие состоится завтра.

Как рассказала порталу Obninsk.Name начальник отдела городского дизайна Оксана ГРИЦУК, масштабный праздник у этой скульптуры, вероятнее всего, пройдет уже в следующем году – в День семьи, любви и верности.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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