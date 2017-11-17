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17 ноября 2017
Власть
Обнинские депутаты пока не уверены, что чиновники учли их финансовые пожелания
Так, на очередном совместном заседании комитета по экономической политике и комитета по бюджету, финансам и налогам народные избранники обсудили финансовые перспективы, о которых рассказала главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА.
Одним из первых, чем поинтересовались депутаты у Людмилы Иннокентьевны, стали их собственные предложения, вносить которые, как пояснил председатель комитета Константин ПАХОМЕНКО, они начали еще летом.
Однако Коновалова не смогла пояснить детально, какие именно предложения были учтены.
- В общем-то, мы их учитывали. Не могу сказать, что в полном объеме, тем более что каких-то конкретных предложений по цифрам от вас, насколько я помню, не поступало, - абстрактно прокомментировала Коновалова.
Константин Валентинович в свою очередь попросил финансистов к следующему заседанию подготовить бумажную сводку, в которой будет четко прописано, какие же все-таки пожелания депутатов нашли понимание у чиновников, а какие остались не замеченными.
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