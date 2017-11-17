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Обнинские депутаты пока не уверены, что чиновники учли их финансовые пожелания

17 ноября 2017
Власть


Обнинские депутаты пока не уверены, что чиновники учли их финансовые пожелания

В настоящее время «парламентарии» наукограда рассматривают бюджет на будущий год и плановый периоды 2019-2020 годов, который им предстоит принять уже в декабре.

Так, на очередном совместном заседании комитета по экономической политике и комитета по бюджету, финансам и налогам народные избранники обсудили финансовые перспективы, о которых рассказала главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА.

Одним из первых, чем поинтересовались депутаты у Людмилы Иннокентьевны, стали их собственные предложения, вносить которые, как пояснил председатель комитета Константин ПАХОМЕНКО, они начали еще летом.

Однако Коновалова не смогла пояснить детально, какие именно предложения были учтены.

- В общем-то, мы их учитывали. Не могу сказать, что в полном объеме, тем более что каких-то конкретных предложений по цифрам от вас, насколько я помню, не поступало, - абстрактно прокомментировала Коновалова.

Константин Валентинович в свою очередь попросил финансистов к следующему заседанию подготовить бумажную сводку, в которой будет четко прописано, какие же все-таки пожелания депутатов нашли понимание у чиновников, а какие остались не замеченными.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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