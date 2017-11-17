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17 ноября 2017
ЖКХ
Ремонт труб на улице Гагарина входит у коммунальщиков в привычку
Спустя пару недель жильцы дома вновь столкнулись с очередной напастью.
Впрочем, на этот раз сотрудники МП «Водоканал» не дали народному возмущению вылиться в гневные телефонные звонки и письменные жалобы. С самого утра коммунальщики принялись активно устранять поломку и, как отметил директор предприятия Александр КРУГЛОВ, рабочие надеются на понимание со стороны жителей.
- Этот район у нас находится на особом счету: четвертая поломка на этом участке за последнее время - это уже ни в какие ворота. Неприятная ситуация, но мы надеемся на понимание со стороны жителей, сегодня все приведем в порядок, - заверил Александр Леонтьевич.
По словам Круглова, трубы водоснабжения в настоящий момент начинают подходить к тому порогу, когда поломки из экстренных случаев становятся делом обыкновенным, но в бюджете «Водоканала» нет средств, предназначенных на замену или капитальный ремонт.
Поэтому пока коммунальщикам остается только латать протечки да надеяться на помощь городского бюджета в следующем году.
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