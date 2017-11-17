Установленные в Обнинске статуи пока никто не взял на баланс

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

Осенний месячник благоустройства в Обнинске завершился, но жители города продолжают выявлять «косяки» коммунальщиков.К примеру, после того, как начались дожди и слякоть, многие горожане не могут подойти к статуе лося, недавно установленной в Гурьяновском лесу. Сказочные фигуры там установили, но обеспечить чистоту и порядок вокруг них почему-то забыли. Даже щебенкой в тех местах не отсыпали.И, как нам удалось выяснить, пока неизвестно, какое предприятие будет заниматься благоустройством леса. Заместитель директор МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ проинформировал корреспондента нашего портала о том, что статуи пока никому на баланс не переданы. Но у города уже есть планы передать их МП «Городской парк». И как только это случится, тогда и можно будет спрашивать с хозяев за все недоработки.