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В Балабанове надеются осовременить стадион

17 ноября 2017
Благоустройство


В Балабанове надеются осовременить стадион

В соседнем с Обнинском Балабанове один из городских стадионов, расположенный на ул. 50 лет Октября, мечтают реанимировать не первый год.

В частности жители давно ждут, когда у города появятся средства чтобы заменить нынешние бетонные беговые дорожки на прорезиненные, деревянные скамейки на пластиковые сидения, а также обустроить футбольное поле с учетом современных стандартов.

Когда именно эти мечты сбудутся, пока говорить рано. Однако администрация уже заявила о том, что область согласилась выделить из регионального бюджета 7 млн. рублей, к которым Боровский район добавит 2 млн. руб., а сам Балабаново еще один. На суммарные десять миллионов и надеются осовременить городской стадион, добавив к вышеперечисленным мечтам еще ремонт уличных туалетов и замену забора.

Стоит отметить, что в настоящее время только этот населенный пункт во всем Боровском районе имеет право на проведение соревнований районного и областного масштаба, поскольку его спортивные объекты – стадион и спорткомплекс, внесены федеральный реестр спортобъектов.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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