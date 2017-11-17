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В ближайшие несколько лет город не построит ни одной школы?

17 ноября 2017
Строительство


В ближайшие несколько лет город не построит ни одной школы?

Такой вывод можно было сделать из доклада вице-мэра по экономике Геннадия АНАНЬЕВА, который представил депутатам прогноз социально-экономического развития наукограда на ближайшие три года.

Заслушав выступление Геннадия Евгеньевича, депутаты озадачились рядом вопросов. Так, например, Владимир СВЕТЛАКОВ, будучи директором общеобразовательного учреждения, не смог не поинтересоваться, планирует ли город в ближайший год строительство школы в Обнинске.

Ананьев, в свою очередь немного промолчав, честно признался:

- Нет, в прогнозе экономического развития на 2018 год таки планов нет.

Более того, как оказалось, строительство общеобразовательных учреждений местные власти не планировали до 2020 года, по крайней мере такой комментарий в ходе дискуссии бросила начальник отдела экономического развития Наталья ЧЕРНЫШ.

Единственным успокоением в этом случае могут служить слова Геннадия Ананьева, который вскользь упомянул, что перспектива строительства школ в ближайшие годы возможна в рамках инвестиционных договоров.

А это значит, что школы в Обнинске в могут появиться только в том случае, если такие обязательства на себя возьмет тот или иной застройщик. Как, к примеру, в настоящее время возведением школы на территории жилого комплекса «Борисоглебский» занимается группа компаний «Пик». Хотя темпы этого застройщика, надо сказать, оставляют желать лучшего, потому как, помнится, что первый камень будущего учреждения образования при участии главы региона Анатолия АРТАМОНОВА был заложен еще в августе 2015 года.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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