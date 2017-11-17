В ближайшие несколько лет город не построит ни одной школы?

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

На днях Краснознаменск принимал у себя в гостях более 1000 спортсменов из самых разных уголков страны.