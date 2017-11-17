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В Обнинске не осталось сломанных светофоров

17 ноября 2017
Дороги


В Обнинске не осталось сломанных светофоров

В Обнинске, помимо капитального ремонта дорог, проводится так же и ямочный.

Так, по информации управления городского хозяйства, за истекшую неделю таковой был выполнен на территории автодорг площадью 158 квадратных метров. В том числе: на северном въезде в город рабочие охватили 57 квадратных метров, на улице Кончаловского – 34, на проспекте Ленина – 37 и 30 квадратных метров на улице Калужской.

При этом и служба по обеспечению безопасности дорожного движения тоже не расслабляется. За последние дней 10 ее рабочие отремонтировали в наукограде 6 дорожных знаков и 19 светофоров. В том числе и светофоры на улице Калужской, состояние которых доставляло немало проблем автолюбителям.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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