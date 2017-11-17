Обнинск
Новости
Жители двух боровских деревень взбунтовались из-за частого отключения света

17 ноября 2017
ЖКХ


Жители двух боровских деревень взбунтовались из-за частого отключения света

Глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК поспешил успокоить жителей деревень Комлево и Кириллово, возмущенных периодическими отключениями электроэнергии, в результате чего люди остаются без света и воды.

Эти связано с реконструкцией линий электропередач, и жители были уведомлены о данных работах заранее. Тем не менее, по словам Антона Александровича, в боровском РЭС обещали в этих двух деревнях затяжные отключения электроэнергии больше не проводить и ограничиться лишь кратковременными.

Руководитель Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ в связи с этим попросил Антона Масняка запомнить данное обещание.

– Можно взять на общественный контроль. Посмотрим, как коллеги выполняют свои обещания, – отметил Илья Борисович.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 131

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #электроэнергия, #отключения, #деревни:


17 ноября 2017

Ремонт труб на улице Гагарина входит у коммунальщиков в привычку
Не так давно жители дома №2 могли наблюдать, как привычный пейзаж за окном на сутки превратился в «маленькую...
17 ноября 2017

В Балабанове будут искать «стукача»
В соседнем с Обнинском Балабанове жители дома № 11 на ул. Московской пожаловались в администрацию города...
15 ноября 2017

Полицейские и спасатели проверят готовность боровских домов к зиме
Как сообщил представитель ОМВД по Боровскому району Александр ТАРАСЕНКО, следить за готовностью многоквартирных...
16 ноября 2017

В Боровске владельцам зданий напомнили об ответственности за свои крыши
Несмотря на то, что в этом году ноябрьская погода достаточно мягкая, в соседнем с Обнинском Боровске...
14 ноября 2017

Обнинские алкоголики оставили без воды весь дом
Большие проблемы своим соседям и работникам аварийно-диспетчерской службы доставили на днях обнинские...
14 ноября 2017

В Балабанове начала пропадать вода с полок магазинов
Завтра в соседнем с Обнинском Балабанове ожидают отключение воды. ГП «Калугаоблводоканал»...
15 ноября 2017

Обнинские коммунальщики украсят город к новому году
Сотрудники обнинского МПКХ помимо своей основной деятельности – уборки территорий, занимаются еще и массой...
13 ноября 2017

Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев
С 15-ого ноября наружное освещение в городе начнет работать по новому графику. Начиная со среды, время...
10 ноября 2017

В Боровске поставили запятую в капремонте
В соседнем с Обнинском Боровске на двух объектах завершились работы, которые проводили по программе капитального...
11 ноября 2017

Обнинские выпивохи превратили песочницу в свалку
Двор по улице Гагарина, перед домом №31, представляет собой зарастающий травой пустырь, по которому люди...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.