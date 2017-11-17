|
17 ноября 2017
Экономика
Обнинским чиновникам фактически нечего продавать
На совместном заседании комитетов экономического блока, которое прошло сегодня, депутаты продолжили рассмотрение параметров бюджета на предстоящий год.
Так, по словам начальника управления финансов Людмилы КОНОВАЛОВОЙ, в 2018-м году в Обнинске вырастет налоговая часть бюджета, но сократятся неналоговые доходы.
Все дело в том, что «главная кормушка» муниципалитета, от которой он питался долгие годы, оказалась фактически пуста. Все «вкусные» площади уже давно выкуплены, а желающих приобрести в собственность у муниципалитета всевозможные подвалы не наблюдается.
Однако свою положительную роль в части наполнения «кошелька» сыграет статус наукограда, который многие обнинцы считают бесполезным.
- Наш город является наукоградом, поэтому он имеет нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов равных нормативам районов и плюс городских поселений, так что у нас нормативы выше, - пояснила Коновалова.
Вместе с тем будет расти и дефицит бюджета, если в этом году по предварительной оценке он может составить 51 миллион рублей, то в следующем году цифра возрастет в три с половиной раза, в 2019 и 2020-х годах по прогнозам финансистов дефицит бюджета также превысит сто миллионов рублей.
Просмотров: 84
Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #бюджет, #комитет, #Горсобрание:
17 ноября 2017
Обнинские депутаты пока не уверены, что чиновники учли их финансовые пожелания
В настоящее время «парламентарии» наукограда рассматривают бюджет на будущий год и плановый периоды 2019-2020
17 ноября 2017
Обнинский мэр ответит за зарплату педагогов
Указ о повышении оплаты педагогических работников подписал Президент России Владимир ПУТИН. Поэтому логично,
16 ноября 2017
В Обнинске погреба приравняли к магазинам
Этот вопрос активно обсуждался вчера на комитете по бюджету, финансам и налогам. Так называемые овощехранилища
16 ноября 2017
В Обнинск с деловым визитом прибыла корейская делегация
Сегодня утром, в Доме Ученых, состоялась встреча представителей корейской строительной компании «KYERYONG
17 ноября 2017
Боровские сельские поселения получили из района только 46 млн. рублей
Как рассказала начальник финансово-экономического отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА,
17 ноября 2017
На камеры видеоналюдения в бюджет заложат два с половиной миллиона
Об этом стало известно на очередном заседании экономического комитета, в рамках которого обнинские депутаты
17 ноября 2017
В Балабанове готовы искать налоги по ночам
В соседнем с Обнинском Боровском районе перед всем сельскими и городскими поселениями стоит задача по
15 ноября 2017
Обнинские депутаты, скучая, заслушали бюджет
На прошедшем сегодня заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Горсобрания избранники народа
14 ноября 2017
Новый депутат обошелся Обнинску в полмиллиона рублей
На предстоящем заседании бюджетного комитета, которое состоится завтра, избранники народа рассмотрят
15 ноября 2017
В Обнинске с трудом восстанавливают сбитые дорожные знаки
Проверку эффективного использования бюджетных средств по линии безопасности дорожного движения провела
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017
Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Происшествия
6 ноября 2017
Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Лента новостей
17 ноября 2017
В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска
Как...
17 ноября 2017
Обнинские медики готовы идти навстречу горожанам
Прохождение...
17 ноября 2017
В Балабанове надеются осовременить стадион
В...
17 ноября 2017
В Балабанове
В...
17 ноября 2017
Внимание,
Обнинская...
17 ноября 2017
Обнинские полицеские призвали к ответу нерадивых родителей
В...
16 ноября 2017
Обнинское МПКХ готовит город к празднику
Обнинское...
16 ноября 2017
В Боровске владельцам зданий напомнили об ответственности за свои крыши
Несмотря...
16 ноября 2017
Региональные активисты сделали Артамонову 17 предложений
Представители...
16 ноября 2017
Илья Веселов порекомендовал балабановской первой школе добавить полусферы
Как...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
2
6
«Горячая линия» с Калужской сбытовой компанией
3
5
Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!
4
1
Скандальный «Химик»
5
1
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
3
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
4
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
5
6
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.