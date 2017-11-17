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Обнинским чиновникам фактически нечего продавать

17 ноября 2017
Экономика


Обнинским чиновникам фактически нечего продавать

На совместном заседании комитетов экономического блока, которое прошло сегодня, депутаты продолжили рассмотрение параметров бюджета на предстоящий год.

Так, по словам начальника управления финансов Людмилы КОНОВАЛОВОЙ, в 2018-м году в Обнинске вырастет налоговая часть бюджета, но сократятся неналоговые доходы.

Все дело в том, что «главная кормушка» муниципалитета, от которой он питался долгие годы, оказалась фактически пуста. Все «вкусные» площади уже давно выкуплены, а желающих приобрести в собственность у муниципалитета всевозможные подвалы не наблюдается.

Однако свою положительную роль в части наполнения «кошелька» сыграет статус наукограда, который многие обнинцы считают бесполезным.

- Наш город является наукоградом, поэтому он имеет нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов равных нормативам районов и плюс городских поселений, так что у нас нормативы выше, - пояснила Коновалова.

Вместе с тем будет расти и дефицит бюджета, если в этом году по предварительной оценке он может составить 51 миллион рублей, то в следующем году цифра возрастет в три с половиной раза, в 2019 и 2020-х годах по прогнозам финансистов дефицит бюджета также превысит сто миллионов рублей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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