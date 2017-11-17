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17 ноября 2017
Экономика
Обнинский мэр ответит за зарплату педагогов
Поэтому логично, что рассматривая бюджет следующего года, избранники народа поинтересовались: готов ли город исполнить это поручение?
- Область уже поставила задачу, чтобы аванс и заработная плата за январь выплачивались исходя из тех показателей, которые предусмотрены Указами Президента, - пояснила главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА.
При этом Людмила Иннокентьевна заметила, что было дано строгое предупреждение, что в случае если зарплата педагогов так и не повысится, отвечать за это будут лично главы администраций.
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