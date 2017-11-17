Обнинцам рассказали, где можно купить продукты подешевле

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

В последнее время жителей волновал вопрос: не собирается ли гипермаркет «Атак» покинуть первый наукоград?

Регулярный мониторинг цен от сотрудников обнинской администрации является отличным подспорьем для тех, кто ищет магазины, где можно купить товары первой необходимости по минимальным ценам.Так, по состоянию на сегодняшний день, самое дешевое подсолнечное масло по цене в 51,60 рубля можно найти в магазине «Верный» по улице Курчатова.За мукой же лучше отправиться в «Магнит», по улице Гагарина, 38. Там ее можно найти меньше чем за 17 рублей за килограмм. Крупы и макаронные изделия стоит покупать в «Пятерочке» на Проспекте Маркса, равно как и варено-копченую колбаску и мясо.Самые дешевые рыбные консервы за 18 рублей продается в том же «Верном». Здесь же можно прикупить и недорогой картофель, и сливочное масло.