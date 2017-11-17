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17 ноября 2017
Торговля
Обнинцам рассказали, где можно купить продукты подешевле
Так, по состоянию на сегодняшний день, самое дешевое подсолнечное масло по цене в 51,60 рубля можно найти в магазине «Верный» по улице Курчатова.
За мукой же лучше отправиться в «Магнит», по улице Гагарина, 38. Там ее можно найти меньше чем за 17 рублей за килограмм. Крупы и макаронные изделия стоит покупать в «Пятерочке» на Проспекте Маркса, равно как и варено-копченую колбаску и мясо.
Самые дешевые рыбные консервы за 18 рублей продается в том же «Верном». Здесь же можно прикупить и недорогой картофель, и сливочное масло.
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