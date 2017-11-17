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Обнинцам рассказали, где можно купить продукты подешевле

17 ноября 2017
Торговля


Обнинцам рассказали, где можно купить продукты подешевле

Регулярный мониторинг цен от сотрудников обнинской администрации является отличным подспорьем для тех, кто ищет магазины, где можно купить товары первой необходимости по минимальным ценам.

Так, по состоянию на сегодняшний день, самое дешевое подсолнечное масло по цене в 51,60 рубля можно найти в магазине «Верный» по улице Курчатова.

За мукой же лучше отправиться в «Магнит», по улице Гагарина, 38. Там ее можно найти меньше чем за 17 рублей за килограмм. Крупы и макаронные изделия стоит покупать в «Пятерочке» на Проспекте Маркса, равно как и варено-копченую колбаску и мясо.

Самые дешевые рыбные консервы за 18 рублей продается в том же «Верном». Здесь же можно прикупить и недорогой картофель, и сливочное масло.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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