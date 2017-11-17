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Обнинские медики готовы идти навстречу горожанам

17 ноября 2017
Общество


Обнинские медики готовы идти навстречу горожанам

Прохождение обязательной медкомиссии зачастую оборачивается тратой нервов и времени в нескончаемых очередях, однако для работников детского сада № 31 в этот раз все обернулось совсем иначе.

Вместо того, чтобы приглашать работников учреждения в больницу, врачи со всей необходимой техникой сами приехали в детский сад, где провели обследование персонала в минимальные сроки.

- С этим медосмотром постоянно какие-то сложности. Приходится либо по очереди с другими воспитателями ходить, либо в свой выходной, а без него никак – все-таки с детьми работаем, поэтому очень приятно было увидеть такое отношение и заботу, - поделилась одна из сотрудниц Надежда К.

Врачи же, в свою очередь, в своем поступке ничего необычного не видят и, по словам главврача ФГБУ КБ№8 Владимира ПЕТРОВА всегда готовы пойти навстречу жителям.

- Нас попросили помочь, и мы это сделали. Если есть возможность, то я не вижу причин не пойти людям навстречу, тем более тем, кто работает с детьми, - отметил Владимир Александрович.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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