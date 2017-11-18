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В Русинове все-таки убрали опасный дорожный знак

18 ноября 2017
Благоустройство


В Русинове все-таки убрали опасный дорожный знак

В соседнем Русинове наконец спилили дорожный знак, недавно поставленный прямо посреди дорожки для пешеходов.

Причем возможно этот объект простоял бы гораздо дольше, если бы глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ не дал распоряжение убрать его как можно быстрее.

Тем не менее, случаи подобной установки дорожных знаков для Боровского района не редкость. Например, в Балабанове человек, который будет идти по тротуару улицы Лесной и не смотреть себе под ноги, вполне может удариться головой в такой же столб, стоящий возле городской бани.


 
 
Автор новости: Константин Еременко

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