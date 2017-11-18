В Русинове все-таки убрали опасный дорожный знак

Молодые семьи не могут дождаться жилплощади, так как их постоянно «отодвигают»

Обнинские маршрутчики уверены, что справиться с давкой можно, только повысив цену за проезд!

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска