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19 ноября 2017
Благоустройство
Новая экопарковка обернулась для одного из балабановских домов кошмаром!
Дело в том, что перед их домом во время дождя стало невозможно ходить, поскольку огромные лужи образуются прямо на территории новой экопарковки. Теперь там под резиновой решеткой нет никакой травы, а лишь одна грязь.
– Это просто ужас. Когда идет дождь, то вдоль дома у нас появляется одна огромная грязная лужа, а люди оттуда тащат все это месиво в подъезд. Какое же это комфортное жилье?! Нас уверяли, что вода будет уходить самотекам в сторону дороги на Боровск, но она никуда не уходит! Чтобы поставить машину, нужно оказаться по колено в грязи! – негодует жительница этого дома Нина ВНУКОВА.
По ее словам, данную экопарковку делали по некой шведской системе, которая в итоге обернулась для жителей вот такими печальными последствиями.
– Такая парковка может быть только там, где есть песок. А у нас, как обычно, гастарбайтеры все сделали как попало и на глазок. А мы теперь должны мучиться! – возмущается Нина Ивановна.
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