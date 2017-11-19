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Новая экопарковка обернулась для одного из балабановских домов кошмаром!

19 ноября 2017
Благоустройство


Новая экопарковка обернулась для одного из балабановских домов кошмаром!

С наступлением дождей некоторые жители балабановского дома 11 по улице Боровской пришли в ужас от результатов благоустройства в их дворе, которое было выполнено по программе «Создание комфортной городской среды».

Дело в том, что перед их домом во время дождя стало невозможно ходить, поскольку огромные лужи образуются прямо на территории новой экопарковки. Теперь там под резиновой решеткой нет никакой травы, а лишь одна грязь.

– Это просто ужас. Когда идет дождь, то вдоль дома у нас появляется одна огромная грязная лужа, а люди оттуда тащат все это месиво в подъезд. Какое же это комфортное жилье?! Нас уверяли, что вода будет уходить самотекам в сторону дороги на Боровск, но она никуда не уходит! Чтобы поставить машину, нужно оказаться по колено в грязи! – негодует жительница этого дома Нина ВНУКОВА.

По ее словам, данную экопарковку делали по некой шведской системе, которая в итоге обернулась для жителей вот такими печальными последствиями.

– Такая парковка может быть только там, где есть песок. А у нас, как обычно, гастарбайтеры все сделали как попало и на глазок. А мы теперь должны мучиться! – возмущается Нина Ивановна.


 
 
Автор новости: Константин Еременко

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