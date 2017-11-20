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20 ноября 2017
Дороги
В следующем году «Паркон» принесет городу на два миллиона рублей больше, чем в текущем
Такие данные в конце прошедшей рабочей недели депутатам озвучила главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА.
По словам Людмилы Иннокентьевны, в минувшем году штрафные выплаты пополнили «городскую копилку» на три миллиона 818 тысяч рублей. Сюда вошли выплаты по разным нарушениям, в том числе и от деятельности новомодного гаджета «Паркон».
Однако уже в 2018 году штрафовать за парковку на газонах, автомобилистов будут чаще. Так по прогнозам специалистов эта статья доходов может вырасти вдвое и достигнуть пяти миллионов 700 тысяч рублей.
Таким образом, за нарушение правил благоустройства будет оштрафовано, как минимум на пятьсот автовладельцев больше, чем в этом году. Напомним, принципиальной позицией, которую озвучивают в администрации – целевое расходование поступивших средств на оборудование новых парковочных мест.
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