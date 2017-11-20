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Обнинск присоединился к всероссийской акции «Пристегнись, Россия»

20 ноября 2017
Общество


Обнинск присоединился к всероссийской акции «Пристегнись, Россия»

Об этом корреспондентам портала «Obninsk.Name» рассказала начальник отделения дознания, административной практики и пропаганды ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску Наталья КУЛЬКОВА.

Акция «Пристегнись, Россия» стартовала вчера во всех регионах России и приурочена ко Дню памяти жертв ДТП. Главная её цель в том, чтобы избежать новых трагедий и напомнить водителям о необходимости постоянно использовать ремни безопасности. Согласно статистике, эта простая мера повышает шанс выжить в ДТП на 50%, однако в нашей стране почти половина автолюбителей игнорирует эти цифры, надеясь на собственную удачу. Пристегиваться, находясь на заднем сидении авто, и вовсе не забывают только 17% пассажиров.

К слову, принять участие в инициативе сотрудников ГИБДД очень просто, достаточно только сделать фото, на котором вы и ваши пассажиры будут пристегнуты ремнями безопасности и опубликовать этот снимок в соцсетях с хэштегом "пристегнисьРоссия" и указанием города.

 
 
 
Автор новости: Степан Федоров

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