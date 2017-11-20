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20 ноября 2017
Благоустройство
В Обнинске начали реконструировать мост
В настоящее время на вокзал пригнали технику, и работа там кипит. Хотя еще совсем недавно возле этого объекта стояла полная тишина.
Напомним, что изначально в ОАО «РЖД» обещали закончить данный ремонт к 1 ноября. Чуть позже они перенесли сроки на 25 ноября. А потом и вовсе закрыли эту тему. Старую конструкцию данного сооружения разобрали, а к постройке новой долго не приступали. До тех самых пор, пока о проблеме не заговорили местные журналисты.
И вот свершилось! Однако вряд ли рабочие успеют уложиться до 25 ноября. Скорей всего новый мост станет подарком для горожан к Новому году.
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