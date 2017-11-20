В Обнинске начали реконструировать мост

В Обнинске, наконец, начали активно проводить работы по реконструкции моста через железную дорогу.В настоящее время на вокзал пригнали технику, и работа там кипит. Хотя еще совсем недавно возле этого объекта стояла полная тишина.Напомним, что изначально в ОАО «РЖД» обещали закончить данный ремонт к 1 ноября. Чуть позже они перенесли сроки на 25 ноября. А потом и вовсе закрыли эту тему. Старую конструкцию данного сооружения разобрали, а к постройке новой долго не приступали. До тех самых пор, пока о проблеме не заговорили местные журналисты.И вот свершилось! Однако вряд ли рабочие успеют уложиться до 25 ноября. Скорей всего новый мост станет подарком для горожан к Новому году.