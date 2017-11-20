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20 ноября 2017
Торговля
В Балабанове появятся новые места для НТО
Целый год администрация Балабанова вела непримиримый бой с незаконными нестационарными торговыми объектами.
В результате несколько улиц муниципалитета значительно посвежели, избавившись от старых уродливых конструкций. В следующем году чиновники продолжат эту работу, в которой уже обозначены конкретные адреса на «выдворение».
Однако, помимо очистки городской территории от НТО, в белом доме планируют организовать места для новых «лоточников». В частности, уже сейчас специалисты администрации разрабатывают план размещения порядка десяти нестационарных объектов на ул. Дзержинского.
Предполагается, что прилавки с сезонным товаром появятся возле магазина «Дикси», который недавно муниципалитет получил в собственность от властей Боровского района.
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