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В Балабанове появятся новые места для НТО

20 ноября 2017
Торговля


В Балабанове появятся новые места для НТО

Целый год администрация Балабанова вела непримиримый бой с незаконными нестационарными торговыми объектами.

В результате несколько улиц муниципалитета значительно посвежели, избавившись от старых уродливых конструкций. В следующем году чиновники продолжат эту работу, в которой уже обозначены конкретные адреса на «выдворение».

Однако, помимо очистки городской территории от НТО, в белом доме планируют организовать места для новых «лоточников». В частности, уже сейчас специалисты администрации разрабатывают план размещения порядка десяти нестационарных объектов на ул. Дзержинского.

Предполагается, что прилавки с сезонным товаром появятся возле магазина «Дикси», который недавно муниципалитет получил в собственность от властей Боровского района.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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