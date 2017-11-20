Жителей Обнинска хотели накормить грязными конфетами

В мэрии пока не знают, как запустить маршрутки в Заовражье

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

В последнее время жителей волновал вопрос: не собирается ли гипермаркет «Атак» покинуть первый наукоград?

Жители Обнинска начали самостоятельно вести борьбу с несанкционированной торговлей на улицах города.Так, на днях на привокзальной площади наукограда, со стороны поселка Обнинское, развернули широкую продажу конфет и других кондитерских изделий некие представители цыганской диаспоры. Причем, что особенно смутило очевидцев всего этого действа, продавцы сортировали конфеты прямо на асфальте. Они безо всякого стеснения высыпали на него свой товар и стали раскладывать его по пакетам.Будучи свидетелями такой антисанитарии, жители поселка задались вопросом: а каково вообще происхождение этих конфет? Сертификата на товар у торговцев не оказалось, и активисты поселка стали требовать, чтобы цыгане покинули городскую площадь. Те долго препирались, но когда услышали, что жители города звонят в полицию, немедленно собрались и уехали. Вслед жителям они долго выкрикивали разные проклятия. Однако обнинские скептики считают, что самым худшим проклятием для них могли стать последствия употребленных в пищу лакомств с асфальта.