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20 ноября 2017
Торговля
Жителей Обнинска хотели накормить грязными конфетами
Так, на днях на привокзальной площади наукограда, со стороны поселка Обнинское, развернули широкую продажу конфет и других кондитерских изделий некие представители цыганской диаспоры. Причем, что особенно смутило очевидцев всего этого действа, продавцы сортировали конфеты прямо на асфальте. Они безо всякого стеснения высыпали на него свой товар и стали раскладывать его по пакетам.
Будучи свидетелями такой антисанитарии, жители поселка задались вопросом: а каково вообще происхождение этих конфет? Сертификата на товар у торговцев не оказалось, и активисты поселка стали требовать, чтобы цыгане покинули городскую площадь. Те долго препирались, но когда услышали, что жители города звонят в полицию, немедленно собрались и уехали. Вслед жителям они долго выкрикивали разные проклятия. Однако обнинские скептики считают, что самым худшим проклятием для них могли стать последствия употребленных в пищу лакомств с асфальта.
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