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Калужский фармкластер посеребрили

20 ноября 2017
Экономика


Калужский фармкластер посеребрили

Недавно Калужский фармацевтический кластер прошел процедуру выездного аудита специалистами Европейского Секретариата Кластерного анализа.

В рамках проверки была дана оценка системы управления и основных направлений работы кластера. Большую часть показателей наши специалисты не только выполнили, но и превзошли требуемые параметры.

В результате Калужский фармацевтический кластер первый в России получил серебряный сертификат «Cluster Excellence».

- «Серебряный» уровень сертификации не просто подтверждает наличие системы управления кластером, а демонстрирует ее высокий уровень, прежде всего, нашим зарубежным партнерам, - резюмировала исполнительный директор Калужского фармкластера Ирина НОВИКОВА.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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