|
20 ноября 2017
Экономика
Калужский фармкластер посеребрили
В рамках проверки была дана оценка системы управления и основных направлений работы кластера. Большую часть показателей наши специалисты не только выполнили, но и превзошли требуемые параметры.
В результате Калужский фармацевтический кластер первый в России получил серебряный сертификат «Cluster Excellence».
- «Серебряный» уровень сертификации не просто подтверждает наличие системы управления кластером, а демонстрирует ее высокий уровень, прежде всего, нашим зарубежным партнерам, - резюмировала исполнительный директор Калужского фармкластера Ирина НОВИКОВА.
Просмотров: 101
Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #кластеры, #Фармкластер, #аудит:
20 ноября 2017
Балабановским чиновникам поднимут зарплату
В соседнем с Обнинском Балабанове чиновников ожидает очередное повышение зарплаты. Такое предварительное
17 ноября 2017
Обнинским чиновникам фактически нечего продавать
На совместном заседании комитетов экономического блока, которое прошло сегодня, депутаты продолжили рассмотрение
17 ноября 2017
Обнинский мэр ответит за зарплату педагогов
Указ о повышении оплаты педагогических работников подписал Президент России Владимир ПУТИН. Поэтому логично,
16 ноября 2017
В Обнинске погреба приравняли к магазинам
Этот вопрос активно обсуждался вчера на комитете по бюджету, финансам и налогам. Так называемые овощехранилища
16 ноября 2017
В Обнинск с деловым визитом прибыла корейская делегация
Сегодня утром, в Доме Ученых, состоялась встреча представителей корейской строительной компании «KYERYONG
17 ноября 2017
Боровские сельские поселения получили из района только 46 млн. рублей
Как рассказала начальник финансово-экономического отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА,
17 ноября 2017
В Балабанове готовы искать налоги по ночам
В соседнем с Обнинском Боровском районе перед всем сельскими и городскими поселениями стоит задача по
15 ноября 2017
Обнинские депутаты, скучая, заслушали бюджет
На прошедшем сегодня заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Горсобрания избранники народа
10 ноября 2017
В Калужской области компания «Нестле» запустила новые производственные линии
Накануне на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» в Калужской области состоялось торжественное открытие двух
7 ноября 2017
К концу ноября власти пообщаются с народом о деньгах
Как известно, ноябрь – время, когда обнинские власти строят планы на будущий год в части распределения
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
Самое читаемое
Происшествия
6 ноября 2017
Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
Торговля
13 ноября 2017
В Обнинск по-тихому «пришел» «Ашан»
Лента новостей
20 ноября 2017
Приставы заставили директора предприятия отдать взыскателю деньги
В...
20 ноября 2017
Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!
Напомним,...
20 ноября 2017
В Балабанове появятся новые места для НТО
Целый...
20 ноября 2017
Спамеры попросили обнинцев вернуть деньги
Об...
17 ноября 2017
В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска
Как...
17 ноября 2017
Обнинские медики готовы идти навстречу горожанам
Прохождение...
17 ноября 2017
В Балабанове надеются осовременить стадион
В...
17 ноября 2017
В Балабанове
В...
17 ноября 2017
Внимание,
Обнинская...
17 ноября 2017
На камеры видеоналюдения в бюджет заложат два с половиной миллиона
Об...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
2
3
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
3
1
МФЦ на Долгининской скоро закроется!
4
1
В Балабанове появятся новые места для НТО
5
1
В мэрии пока не знают, как запустить маршрутки в Заовражье
1
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
2
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
3
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
4
6
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
6
«Горячая линия» с Калужской сбытовой компанией
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1070
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.