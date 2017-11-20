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20 ноября 2017
Мероприятия
В Обнинске пройдет всероссийский инновационный форум
Уже через два дня на базе ИАТЭ стартует двухдневный инновационный форум «Новое измерение», в рамках которого будут работать четыре основных образовательных направления: IT, лидерство, дизайн, и технологии.
С участниками будут работать признанные специалисты, имеющие солидные достижения в своих областях. Так, к примеру, спикером открытия первого дня форума станет министр экономического развития Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
Организаторами форума выступают ИАТЭ НИЯУ МИФИ и студенческий клуб «ЛаймКоммьюнити», а генеральным партнером является Агентство инновационного развития Калужской области, которое представит на площадке сразу два своих проекта.
- У нас пройдет финал конкурса «Умник». Ребята, чьи работы будут признаны лучшими, получат по полмиллиона рублей на два года, чтобы реализовать свои проекты. Также мы проведем уже пятый по счету хакатон. Это своеобразный марафон, в рамках которого команде предстоит 40 часов работать над решением поставленных приглашенными компаниями задач, - поделился с корреспондентами «Obninsk.Name» директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ. - Им обеспечивается питание, зоны отдыха, но работать ребята не прекращают. Результат, как правило, просто блестящий, и впоследствии тех, кто показал себя лучшим, компании с удовольствием берут к себе на работу. Получается действительно работающая связь между университетом, молодыми людьми и реальным бизнесом.
Также Анатолий Александрович отметил, что очень большое значение имеет тот факт, что организацией и подготовкой форума занимаются сами студенты, что говорит об их ответственности и инициативности.
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